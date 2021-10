Super League live: Basel – Lugano – Kasami verschiesst Elfmeter – weiterhin 2:0 für Basel

39' Noch ein Tor für die Offensiv-Spitze

Cabrals Treffer war das 26. Basler Tor in dieser Super-League-Saison. Nur YB hat mehr Tore erzielt. Mit einem weiteren Treffer stünde Basel auf gleicher Stufe wie die Berner. Bringt in dieser Phase der Meisterschaft zwar noch nichts ein, aber wer weiss: Wenn das alles so weitergeht, kommt es vielleicht dereinst darauf an.

Derweil schiesst auf der anderen Seite Lovric knapp an Lindners Tor vorbei.