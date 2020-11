Pausenfazit

Zwei Dinge haben diese erste Halbzeit im Cornaredo zwischen Lugano und dem FCB geprägt: Intensive Zweikämpfe und Ungenauigkeiten im Offensivspiel. Beide Mannschaften konnten sich zwei gute Chancen erarbeiten. Den FCB hätte Padula aus aussichtsreicher Position in Führung schiessen können, wählte aber den falschen Fuss für den Abschluss. Dass Cabrals Kopfball in der 35. Minute auch zu diesen Chancen zählt, zeigt bereits, dass sich die Gefahr in Grenzen hielt.

Der auffälligste Offensivmann der Luganesi war Lungoyi, der die Basler Hintermannschaft immer wieder mit schnellen Dribblings und Vorstössen beschäftigen konnte. Er scheiterte zuerst am Rücken von Cömert, dann an der Ungenauigkeit seiner Abschlüsse.

Daraus ergibt sich dieses bisher gerechte Unentschieden zur Pause im Cornaredo. Wer kann in der zweiten Halbzeit für mehr Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen und das Score eröffnen?