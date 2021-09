Zeugen eines grossen Umbruchs – Blick in die Jungsteinzeit: 6000 Jahre alte Kunst aus Europa im Landesmuseum Sie zeigen Menschen, sind reich verziert, und zumindest eine erinnert an einen blutenden Finger: Die Steinskulpturen aus der Jungsteinzeit, die das Landesmuseum zeigt.

Eine Menschenförmige Stele mit Sonnendarstellung von 2500 bis 2200 v.Chr. aus Sitten im Kanton Wallis. Sie ist Teil der Ausstellung «Mensch. In Stein gemeisselt» im Landesmuseum Zürich. Foto: Keystone

Rund 40 Stelen stehen in der Herbstausstellung des Schweizerischen Landesmuseums: Diese steinernen Abbilder mit menschlichen Zügen gewähren einen Einblick in die Lebenswelt der Menschen vor rund 6000 Jahren.

Die Stelen gelten als die ersten grossformatigen Skulpturen in Europa. Mehr als 1300 menschenförmige Steinstelen sind bisher bekannt – durch Neufunde steigt die Zahl weiter an.

Vom Menhir zur Steinstele

Die Ausstellung «Menschen. In Stein gemeisselt», die von Freitag bis 16. Januar 2022 in Zürich zugänglich ist, wird von einem Monolithen aus Bevaix NE eröffnet. Er steht exemplarisch für die im 5. Jahrtausend vor Christus vielerorts errichteten Menhire. Diese grossen, grob zugehauenen, länglichen Steine lassen bereits eine Menschenform erahnen, hält das Landesmuseum in einer Mitteilung fest.

Menschenförmige Stele mit T-förmigen Gesicht um 3200 bis 2400 v.Chr. aus Montagnac in Frankreich – oder ist es ein blutender Finger? Foto: Keystone

Die weiteren ausgestellten Stelen aus der Jungsteinzeit, die rund 1000 Jahre später in Europa weit verbreitet waren, unterscheiden sich von diesem Monolithen klar: Sie verfügen über einen Kopf, der sich von breiten Schultern absetzt. Das Gesicht ist meist rudimentär gehalten, weist aber prominent Nase und Augen auf.

Auf weitere Attribute am Körper – etwa in den Stein gemeisselte Waffen, Schmuck und Trachtenelemente – wurde besonderen Wert gelegt. So sind etwa Beile zum Fällen von Bäumen oder zum Kampf, ein Pflug oder Pfeil und Bogen zu erkennen. Ein Gürtel trennt den Ober- vom Unterkörper.

Eine Epoche der Veränderungen

Diese mit grossem Aufwand errichteten Steinstelen mit menschlicher Gestalt zeugen von gewaltigen gesellschaftlichen Umwälzungen, wie das Landesmuseum schreibt. «In der Jungsteinzeit begannen die Menschen in Europa sesshaft zu werden, Ackerbau zu betreiben, Tiere zu halten und Metall zu nutzen.»

Die Stelen würden damit bis heute von der Lebensrealität jener von Gewalt und Veränderung geprägten Epoche erzählen. Auf ihnen seien die Mitglieder der neuen Eliten, ranghohe Frauen und Männer an der Spitze einer zunehmend hierarchischen Gesellschaft dargestellt.

Die grosse Wechselausstellung im Erweiterungsbau des Landesmuseums vereint rund 40 Stelen aus Italien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz, darunter auch neue Funde aus den Kantonen Wallis und Zürich. Ergänzt wird die Präsentation durch Originalfunde der auf den Skulpturen dargestellten Waffen, Werkzeuge und Schmuckstücke.

Besucher bestaunen eine der grossen Steinstelen. Die mit grossem Aufwand errichteten Werke mit menschlicher Gestalt, zeugen von gewaltigen gesellschaftlichen Umwälzungen in der Jungsteinzeit. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

SDA/lop

Fehler gefunden?Jetzt melden.