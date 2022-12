Papst-Aufruf an Weihnachten – «Blickt in die Gesichter der ukrainischen Brüder und Schwestern» In allen Teilen der Welt sehnen sich Kinder nach Frieden: Papst Franziskus sieht Weihnachten von einem «dritten Weltkrieg» überschattet. Der Westen soll auch die Hungernden nicht vergessen.

Urbi et Orbi: Der Papst spendete seinen Segen der Stadt und dem Erdkreis. Dabei erinnerte er an die wehrlosen Opfer der Kriege und Konflikte auf der Welt, insbesondere an die Kinder. Foto: Gregorio Borgia (AP, Keystone)

In seiner Weihnachtsbotschaft hat Papst Franziskus für mehr Friedensbemühungen in der Ukraine, Syrien, dem Nahen Osten und anderen Konfliktregionen geworben. Vom Balkon der Petersdoms in Rom aus klagte das Oberhaupt der Katholiken am ersten Weihnachtsfeiertag, «dass, während uns der Friedensfürst geschenkt wird, weiterhin Winde des Krieges eiskalt über die Menschheit hinweg wehen».

Franziskus ermunterte die Gläubigen, an das Gesicht des neugeborenen Jesus in der Krippe zu denken. «Und in diesem kleinen, unschuldigen Gesicht erkennen wir die Gesichter der Kinder, die sich in allen Teilen der Welt nach Frieden sehnen», sagte der 86-Jährige, ehe er den zigtausend Menschen auf dem Petersplatz und allen Christen den Segen «Urbi et Orbi», der Stadt und dem Erdkreis, spendete.

Vor allem der blutige Konflikt in der Ukraine prägt und überschattet dieses Weihnachten. «Unser Blick möge die Gesichter unserer ukrainischen Brüder und Schwestern aufnehmen, die dieses Weihnachten im Dunkeln, in der Kälte oder weit weg von ihrem Zuhause erleben – aufgrund der Zerstörung, die zehn Monate Krieg verursacht haben», sagte Franziskus. Er bat Gott, «den Verstand jener zu erleuchten, die die Macht haben, die Waffen zum Schweigen zu bringen und diesem sinnlosen Krieg ein sofortiges Ende zu setzen! Leider zieht man es vor, anderen Erwägungen Gehör zu schenken, die von der Logik der Welt diktiert werden. Aber die Stimme des Kindes, wer hört auf die?»

Lasst uns an die Menschen denken, die an Hunger leiden, vor allem an die Kinder, während jeden Tag grosse Mengen an Lebensmitteln verschwendet und Gelder für Waffen ausgegeben werden.» Papst Franziskus

Franziskus sprach auch von «anderen Schauplätzen dieses dritten Weltkriegs» und führte aus: «Denken wir an Syrien, das immer noch von einem Konflikt gequält wird, der etwas in den Hintergrund getreten, aber nicht vorüber ist; und denken wir an das Heilige Land, wo die Gewalt und die Zusammenstösse in den letzten Monaten zugenommen haben, mit Toten und Verletzten.» Der Papst bat um Unterstützung für den Libanon, die Sahelzone, Jemen, Myanmar und Iran. Er erinnerte auch an Spannungen auf dem amerikanischen Kontinent, etwa auf Haiti.

Während sich viele «um den gedeckten Tisch versammeln», sagte der Papst: «Lasst uns an die Menschen denken, die an Hunger leiden, vor allem an die Kinder, während jeden Tag grosse Mengen an Lebensmitteln verschwendet und Gelder für Waffen ausgegeben werden.» Er erinnerte an Afghanistan und Staaten am Horn von Afrika und bat, Flüchtlinge, Ausgegrenzte, Vertriebene, Arme und Ältere nicht zu vergessen.

SDA/anf

