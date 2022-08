Ursache ermittelt – Blitzeinschlag löste Grossbrand in Oberweningen aus Der Grossbrand des Holzverarbeitungsbetriebs in Oberweningen ist durch einen Blitzeinschlag entstanden. Das ist keine Seltenheit. Thomas Mathis

Die Ermittlungen zeigten, dass der Brand in der Nacht auf den 6. August durch einen Blitzeinschlag ausgelöst wurde. Foto: Kantonspolizei Zürich

Innerhalb kurzer Zeit brannte vor gut einer Woche der Holzverarbeitungsbetrieb Alwin Surber AG in Oberweningen komplett ab. Übrig blieb ein Bild der Zerstörung. Bereits wenige Stunden nach dem Brandausbruch schrieb die Kantonspolizei in einer Mitteilung, dass ein Blitzeinschlag als Ursache nicht ausgeschlossen werden könne. Nun ist klar, dass ein Blitzeinschlag das Feuer ausgelöst hat. Das haben die Ermittlungen ergeben, die abgeschlossen sind, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagt.

Blitzeinschläge sind eine häufige Ursache von Bränden, wie die Statistik der Gebäudeversicherung Kanton Zürich zeigt. In den vergangenen zehn Jahren wurde jeder fünfte Feuerschaden durch einen Blitzeinschlag verursacht. Häufiger als Ursache angegeben ist nur die Elektrizität mit etwa 30 Prozent. 2021 sorgten Blitzeinschläge im Kanton für geschätzte Schäden von 4,3 Millionen Franken.

Bezüglich Kosten zu den grössten Schäden des vergangenen Jahres gehört auch ein Fall, bei dem ein Blitz ein Feuer verursacht hat. Im Februar zerstörte der ausgebrochene Brand das Mutter-Kind-Haus in Ürikon am Zürichsee, sodass dieses nicht mehr bewohnbar war. Es entstand laut der Gebäudeversicherung ein Schaden von 1,7 Millionen Franken. Auch beim Brand in Oberweningen ist laut der Mitteilung der Kantonspolizei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Neben dem Betrieb ist auch ein Wohnhaus ausgebrannt. Die Betroffenen sind privat untergekommen.

