Mühle Otelfingen – Blues, Schlagertherapie, Klassik und die Maus Frederick Ende Oktober beginnt die neue Saison für die Mühle Otelfingen. Diese muss nach rund 20 Jahren einen neuen künstlerischen Leiter suchen. Martina Hagenauer

Das Team der Mühle Otelfingen ohne Anne Battegay (Classic). Foto: PD

Am 29. Oktober beginnt die Saison mit einer Lesung der bekannten Zürcher Autorin und Kolumnistin Nina Kunz. Mit «Theater Fleisch + Pappe» präsentiert Kathrin Bosshard am 30. Oktober die erste Kids-Veranstaltung mit der Maus Frederick. Am 6. November singt Sopranistin Sonja Leutwyler begleitet von Pianist Dominique Bertschinger Lieder der Romantik. Am 19. November folgt die traditionelle Veranstaltung «Gesichter & Geschichten» mit Erzählenden aus der Region. Die Nostalphoniker bringen am 4. Dezember die Klassiker der «Comedian Harmonists» aus den Dreissigerjahren auf die Bühne. Ein therapeutisches Unikat ist am 17. Dezember die «Schlagertherapie» des bekannten Trompeters Thomas Gansch aus Wien.

Irish Folk als Höhepunkt

Das neue Jahr wird am 8. Januar festlich eingeleitet vom Cello Quartett «Cellomania». Am 28. Januar gibt das Jazz Duo Marc Copland & Daniel Schläppi einen neuen Takt vor für 2023. Mit drei Suiten aus verschiedenen Epochen wartet das Schweizer Bläserquintett BlattWerk am 5. Februar auf. Das Otelfinger Duo Acoustic Blues Brothers mit Dinu Logoz und Rolf «LL» Lüthi lässt es am 4. März soundstark krachen. Am 18. März ist dann Zeit für eine spezielle Weltreise mit dem Flüchtlingstheater Malaika. Dass am 31. März im Furttal für einmal nicht die Agrikultur im Vordergrund steht, dafür sorgt der bekannte Radio-SRF-Mann Eric Facon. Bei Stella Cruz vermischen sich am 15. April Stilelemente aus Pop, Jazz, Reggae und World. Gleich am nächsten Tag gibt es für Kinder ab 5 Jahren Laurent & Max im Kirchgemeindesaal. Den Schweizer Vorlesetag für Kinder – am 24. Mai – feiert die Mühle mit der Aktion «Ich schenke dir eine Geschichte». Zum grandiosen Abschluss am 17. Juni leisten sich die Mühle-Veranstalter ein Open Air mit der international ausgezeichneten Irish Folk-Band Cara.

Während die Programmpräsentation mit einem Höhepunkt aufhört, stimmt die Mitteilung, dass der künstlerische Leiter der Mühle, Patrice Gilly, seine Tätigkeit per Ende Saison nach rund 20 Jahren aufgeben möchte, eher etwas traurig.

