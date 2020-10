Für Kunden ändert sich nichts – BMW Schweiz hat die Niederlassung in Dielsdorf verkauft Die BMW (Schweiz) AG hat die Niederlassung in Dielsdorf an die Hedin Group verkauft. Diese ist einer der grössten privaten Automobilhändler in Europa. Alle Mitarbeitenden können ihren Job behalten. Flavio Zwahlen

Die Beschriftung «BMW Niederlassung Zürich-Dielsdorf» wird in den kommenden Tagen durch «Hedin Automotive» ersetzt. Ansonsten wird sich wenig verändern. Foto: Paco Carrascosa

Aus der BMW-Niederlassung Zürich-Dielsdorf wird ab dem 1. November Hedin Automotive Dielsdorf. Die BMW (Schweiz) AG hat den Verkauf des Unterländer Standorts bereits Anfang Jahr angekündigt, nun ist der Deal mit dem skandinavischen Automobilhändler in trockenen Tüchern. Mediensprecher Sandro Kälin sagt: «Im Auswahlverfahren wurden verschiedene Interessenten aus dem In- und Ausland berücksichtigt.» Letztlich machte der in Schweden gegründete, familiengeführte Konzern das Rennen. «Die Hedin Group erklärte sich bereit, neben der Niederlassung in Dielsdorf auch die beiden Betriebe der SeeAll-Gruppe in Samstagern und Wohlen zu übernehmen.» Zudem zeichne sich das Unternehmen durch eine moderne Unternehmensführung sowie hohe soziale Standards aus und verfüge über grosse Erfahrung als BMW-Handelspartner in verschiedenen Ländern.