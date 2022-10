Nachfolger von Franco Foda – Bo Henriksen ist neuer FCZ-Trainer Der Däne soll den FC Zürich aus der Krise führen. Der 47-Jährige leitet am Montag bereits das erste Training.

Bo Henriksen – hier noch als Coach von Midtjylland – soll es beim FCZ richten. Foto: Henning Bagger (Keystone)

Der Nachfolger von Franco Foda ist bekannt. Bo Henriksen übernimmt beim Zürcher Stadtclub das Traineramt. Der 47-Jährige leitet am Montagnachmittag bereits das erste Training. Um 17 Uhr wird er offiziell vorgestellt.

Henriksen war letzte Saison Trainer von Midtjylland. Bei den Dänen musste er im Sommer jedoch gehen. Als Spieler stand Henriksen vorwiegend in der Heimat im Einsatz. Mit Herfölge wurde der Mittelstürmer 2000 dänischer Meister.

Cup-Blamage zu viel für Foda

Der FCZ kommt in der aktuellen Saison nicht vom Fleck, mit nur vier Punkten aus zehn Spielen ist er Tabellenletzter der Super League. Sechs Niederlagen, vier Unentschieden, kein Sieg – so lautet die miserable Bilanz in der Meisterschaft. Zuletzt gab es im Kantonsderby gegen Winterthur ein 0:0.

International kommt der FCZ auf vier Niederlagen (gegen Karabach, Arsenal, Bodö/Glimt und Eindhoven), ein Unentschieden (gegen Karabach) und vier Siege (je zweimal gegen Linfield und Heart of Midlothian). Derzeit steht er in der Europa League an vierter und somit letzter Position der Gruppe A.

Im Cup unterlagen die Zürcher in der zweiten Runde dem von Ex-FCZ-Trainer Ludovic Magnin trainierten Lausanne 2:3. Diese Niederlage war die eine zu viel. Drei Tage später gab der FCZ die Vertragsauflösung mit Trainer Franco Foda bekannt. Dieser hatte erst Anfang Juni für zwei Jahre unterschrieben, nachdem er während knapp fünf Jahren Trainer des österreichischen Nationalteams gewesen war.

avo/heg

