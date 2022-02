Marktturbulenzen nach Einmarsch – Börsen brechen ein, Ölpreis steigt auf Rekordhoch

Marktturbulenzen nach russischem Einmarsch – Börsen brechen ein, Ölpreis steigt auf Rekordhoch Die Finanz- und Energiemärkte reagieren heftig auf den Angriff Russlands auf die Ukraine. Einige Experten fürchten bereits einen Ölpreis von 120 Dollar.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind die europäischen Börsen am Donnerstagmorgen abgestürzt. Der Schweizer Leitindex SMI brach gegen 11 Uhr um 2,42 Prozent ein. Der Dax in Frankfurt am Main verlor zum Handelsstart 4,39 Prozent. In Paris brach die Börse zum Auftakt um 4,19 Prozent ein, in London um 2,55 Prozent.

Damit reagierten die Handelsplätze auf den Angriff Russlands auf die benachbarte Ukraine. Russland hatte am Donnerstagmorgen einen grossangelegten Angriff gestartet. In der Hauptstadt Kiew und in anderen Städten waren Explosionen zu hören. Auch von Belarus aus griffen offenbar russische Truppen das Nachbarland an. Kiew verhängte das Kriegsrecht (die aktuellen Entwicklungen).

Flucht in Gold

In Moskau öffnete die Börse nur wenige Stunden nach Aussetzung des Handels wieder – der in Dollar gerechnete Leitindex RTS stürzte um mehr als 20 Prozent ab, der Rubel-basierte Index MOEX um knapp 14 Prozent. In Reaktion auf die Entwicklungen gaben auch die Kurse in Hongkong deutlich um über drei Prozent nach.

Anleger flüchteten in Gold und Öl. Der Goldpreis stieg auf fast 1942 Dollar je Feinunze, das ist ein Plus von rund 1,8 Prozent. Dieses Niveau erreichte der Goldpreis zuletzt im Januar 2021.

Russland ist ein wichtiger Lieferant von Öl und Gas. Daher befeuerte die Krise die Sorge vor Lieferengpässen, denn Russlands Energiesektor könnte Ziel von Sanktionen werden, so die Befürchtung. In Folge dessen stieg der Preis für ein Fass Öl der Sorte Brent auf über 103 Dollar. Das ist das erste Mal seit 2014, dass der Ölpreis die Marke von 100 Dollar überstieg.

«Eine Situation, die die Energielieferungen aus Russland ernsthaft abwürgt, wird sich weltweit als ein negativer Versorgungsschock auswirken», warnte Sunil Krishnan, Anlageexperte des britischen Vermögensverwalters Aviva Investors zur «Financial Times». Dieser Versorgungsschock drohe zum einen die Inflation anzuheizen und zum anderen das Wirtschaftswachstum in der Welt abzubremsen, warnte er.

«Sollte sich die Situation weiter verschlechtern, wäre ich nicht überrascht, den Öl- Preis bei 120 Dollar zu sehen», sagte Robert Renni, Strategie-Chef des Finanzdienstleisters Westpac.

Noch stärker waren die Ausschläge beim Gaspreis: An den Terminmärkten, an denen zukünftige Gaslieferungen gehandelt werden, legten einige viel beachtete Kontrakte für Gas um bis zu 41 Prozent zu, das ist der vierte Anstieg in Folge.

Franken wertet auf

Der Konflikt wirbelte auch die Devisenmärkte durcheinander. Der Schweizer Franken war wegen der Krise als Fluchtwährung gesucht und durchbrach am Morgen kurz die Marke von 1,03 Franken je Euro. Zeitweise wertete der Franken zum Euro auf 1,0289 Franken je Euro auf, so billig war der Euro zum Franken nicht mehr seit der Aufhebung der Franken-Mindestkurses im Januar 2015.

Der Franken-Euro-Kurs erholte sich wieder und notiert wieder über 1,03 Franken je Euro. Unklar ist, ob diese Erholung auf eine Intervention der Schweizerischen Nationalbank ist. Da der Konflikt in der Ukraine länger zu gehen droht, wird auch der Aufwertungsdruck auf den Franken weiter hoch bleiben – mit entsprechend negativen Folgen für die Schweizer Exportwirtschaft.

Der Kurs der Rubels stürzte zum Dollar um über 6 Prozent ab, was die russische Notenbank dazu bewegte, öffentlich Stützungskäufe anzukündigen.

