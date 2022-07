Erdogans Märkte – Börsenblues hier, Aktienboom in der Türkei Bis 80 Prozent Inflation gibt es in der Türkei. Da soll eine Anlage in Aktien helfen. Wie das? Harald Freiberger

Geschäftiges Treiben in Istanbul, galoppierende Inflation im Land: Blick auf die Wirtschaftsmetropole und die Brücke über den Bosporus. Foto: Keystone

Sinkende Kurse, so weit das Auge reicht: Das Jahr 2022 ist für Aktionäre das schwierigste seit langer, langer Zeit. Egal ob in Asien, Amerika oder Europa – überall sind die Börsen eingebrochen. Kein Wunder bei so vielen Sorgen, dem Krieg in der Ukraine, dem Lockdown in China, der hohen Inflation, der Angst vor einer weltweiten Rezession. Und doch gibt es da am Rande Europas eine Börse, die scheinbar allen Widrigkeiten trotzt. Der türkische Aktienindex BIST-100 hat seit Jahresbeginn um 31 Prozent zugelegt. Ein Boom inmitten von Krisen und Untergangsszenarien. Wie kann das sein?