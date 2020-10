Schweizer Meisterin aus Winkel – Bogenschiessen vereint Körper und Geist Simone Gerster von den Zürcher Unterländer Bogenschützen wurde kürzlich zur Schweizer Meisterin im World Archery Excellence Center in der Hauptkategorie Damen gekürt. Das grosse Finale fand Mitte September in Lausanne statt. Laura Hohler

Bogenschützin Simone Gerster würde mit ihrem Sport gerne einmal an den Olympischen Spielen antreten. Foto: Francisco Carrascosa

Seit ihrem 14. Lebensjahr ist Simone Gerster Bogenschützin. Ausschlaggebend war ihr Bruder, der diese Sportart ebenfalls betrieb. «Aus Neugier habe ich auch damit angefangen, habe es zuerst aber nicht wirklich seriös betrieben und zwischenzeitlich aufgehört», so Gerster. Vor dreieinhalb Jahren fing die gebürtige Winklerin an, das Bogenschiessen als Leistungssport zu betreiben. Was Gerster vor allem an der Sportart fasziniert, seien die absolute Konzentration, der Fokus und das Hören auf den eigenen Körper. «Es ist ein Auf und Ab, ein Zusammenspiel von Körper und Geist.» Das Bogenschiessen sei ausserdem ein sehr mentaler Sport, der viel Vorbereitung und Aufmerksamkeit erfordere. «Nervosität schlägt sich sofort im Körper nieder. Jede winzige Veränderung der Form hat Abweichungen zur Folge beim Schuss», weiss Gerster.