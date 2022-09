Wahlkampf in Brasilien – Bolsonaro feiert sich am Jubiläumstag lieber selbst Eigentlich wollte Brasilien seine 200-jährige Unabhängigkeit feiern. Doch der Präsident kapert den Tag für seine Wahlkampagne. Ein Besuch an der Copacabana. Christoph Gurk aus Rio de Janeiro

Holt in den Umfragen auf: Präsident Jair Bolsonaro an der Copacabana (7. September). Foto: Rodrigo Abd (Keystone)

Am Ende sei die Sache doch ganz einfach, sagt Walter de Souza: «Hier geht es nicht um Politik oder Kandidaten. Das ist kein Wahlkampf, sondern einer zwischen Gut und Böse.»



Es ist früher Nachmittag an der Copacabana, Rio de Janeiros weltberühmter Strandmeile. Normalerweise sieht man hier vor allem Joggerinnen und Surfer, Radfahrerinnen, Pensionäre, Bikinischönheiten und Familien, die mit Klappstühlen und Kühlkisten unter dem Arm in Richtung Meer wandern. Heute aber ist alles anders.