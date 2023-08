Fliegerbombe aus 2. Weltkrieg – Bombe mitten in Düsseldorf gefunden: 13’000 Menschen werden über Nacht evakuiert Bis Mitternacht müssen Tausende Bewohner des Stadtteils Düsseltal ihre Wohnungen verlassen. Eine am Nachmittag entdeckte Bombe soll dann entschärft werden. UPDATE FOLGT

Weil am Montagnachmittag eine 500 Kilo-Bombe entdeckt wurde, evakuiert die Polizei einen Stadtteil von Düsseldorf mit bis zu 13’000 Menschen. (Symboldbild) Foto: David Young (Keystone)

Im Düsseldorfer Stadtteil Düsseltal müssen bis zu 13’000 Menschen wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe in der Nacht zu Dienstag evakuiert werden. Wie die Feuerwehr in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mitteilte, müssen die Bewohner in einem Radius von 500 Metern um den Fundort an der Ahnfeldtstrasse ihre Wohnungen bis Mitternacht verlassen haben. Die Bombe sei am Montag zwischen spätem Nachmittag und frühem Abend bei Bauarbeiten gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Die Räumung hat demnach bereits begonnen, Polizei und Ordnungsamt seien mit Lautsprecherwarnfahrzeugen vor Ort. Der Feuerwehr zufolge handelt sich um eine «amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg», diese ist rund 500 Kilogram schwer.

