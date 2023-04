Mann aus Winterthur verurteilt – Bomben-Erpresser aus Stadel muss für sieben Jahre ins Gefängnis Ein Winterthurer Psychiatriepfleger mit Burn-out erpresste eine deutsche Drogeriekette durch Bombendrohungen, um sich das Leben bis zur Pension zu finanzieren. Seine Forderungen unterstrich er mit der Zündung eines Sprengsatzes. Jonas Keller

Der 53-jährige Winterthurer musste sich wegen Erpressung vor dem Landgericht Karlsruhe verantworten. Foto: dpa

In der Nacht auf den 3. September 2019 knallte es in einer Drogerie in Freiburg in Süddeutschland. Die Explosion verwüstete einen Teil des Ladens und richtete einen Schaden in der Höhe von 20’000 Euro an. Verletzt wurde niemand.