FBI-Bericht – Bombenleger von Nashville handelte alleine Die US-Bundespolizei schliesst bei der Explosion eines Wohnmobils in der US-Stadt Nashville vom letzten Dezember Terrorismus als Motiv aus.

Explosion in Nashville: Wegen der Warnung aus dem Wohnwagen konnte die Gegend rechtzeitig geräumt werden. Getty Images via AFP/Alex Kent Die Wucht der Explosion war enorm, dutzende Häuser wurden schwer beschädigt. Getty Images via AFP/Alex Kent Der Täter litt laut FBI unter «Paranoia» und wollte sein eigenes Leben beenden. Getty Images via AFP/Alex Kent 1 / 4

Darum gehts Infos einblenden In Nashville im US-Bundesstaat Tennessee hatte sich am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags eine Explosion ereignet.

Beim Verdächtigen Anthony Warners handelt es sich laut FBI um einen Einzeltäter.

Ein Terroranschlag wird ausgeschlossen.

Knapp drei Monate nach der Detonation einer selbstgebauten Bombe in der US-Country-Hochburg Nashville halten die Ermittler den Verdächtigen für einen Einzeltäter. Die US-Bundespolizei FBI geht von keinem «breiteren ideologischen Motiv» des 63-jährigen Anthony Warners aus, wie es in einem am Montag veröffentlichten Bericht hiess. Warners Handlungen seien «als nicht im Zusammenhang mit Terrorismus stehend» eingestuft worden.

Der Täter litt laut FBI unter «Paranoia» und wollte sein eigenes Leben beenden. Warner habe «alleine gehandelt, die improvisierte Sprengladung gebaut und schliesslich zur Detonation gebracht».

Warner war bei der Explosion seines Wohnmobils am ersten Weihnachtsfeiertag in der Innenstadt von Nashville getötet worden. Aus dem Wohnwagen waren zuvor per Lautsprecher-Durchsage Aufforderungen zur Evakuierung gekommen. Wegen der Warnungen konnte die Gegend rechtzeitig geräumt werden, drei Menschen wurden leicht verletzt. Die Wucht der Explosion war enorm, dutzende Häuser wurden schwer beschädigt.

AFP/chk