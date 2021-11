Kommentar zum Booster – Zu wenig, zu spät

Viel Zeit verloren: Ein Zettel mit der Aufschrift «Booster» im Wartebereich beim Impfdorf im Hauptbahnhof Zürich. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Es wird nichts mit dem Booster für alle noch in diesem Jahr. Und auch viele über 65-Jährige werden sich mit der Auffrischungsimpfung gedulden müssen. Die Kantone sind nicht auf die Drittimpfung vorbereitet.

Einmal mehr werden die Behörden von der Entwicklung der Pandemie überfordert. Seit dem Spätsommer wissen wir aus Israel, dass die Wirkung der Impfung nach ungefähr sechs Monaten deutlich nachlässt. Zahlreiche Fachleute forderten deshalb seit langem eine Booster-Impfung.

Jetzt geht in der Schweiz die Zahl der Ansteckungen steil nach oben, Impfdurchbrüche häufen sich. Deutschland befindet sich bereits in einer «hochdramatischen» Situation, so Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und Österreich geht wegen Corona in einen 20-tägigen Lockdown. Die Regierung leitet gar ein Gesetzgebungsverfahren ein, um im Februar die allgemeine Impfpflicht einzuführen.