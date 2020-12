Angebot in Eglisau – Bootsplätze zu vermieten Vier Ferienbootsplätze auf dem Rhein sind in Eglisau noch zu haben.

Vier Bootsplätze werden in Eglisau vermietet. Foto: Leo Wyden

Die Gemeinde Eglisau vermietet vier Ferienbootsplätze à maximal 30 Tagen pro Person und Boot im Jahr. Dies steht in einer Meldung des Gemeinderats. Es gelten folgende Bestimmungen für die Reservation der Ferienbootsplätze: Reservationen werden ab dem ersten Arbeitstag im Februar entgegengenommen. Onlinereservationen werden bevorzugt behandelt (www.eglisau.ch > Onlineschalter > Ferienbootsplätze). Anfragen per Telefon, E-Mail oder am Schalter werden an das Onlinetool verwiesen oder erst nach Bearbeitung aller Onlineanfragen berücksichtigt. Die Bestätigung wird nach Prüfung der Reservation per Post zugestellt. Bis dahin gilt Ihre Reservation als provisorisch.

Gleichzeitig erinnert der Gemeinderat, dass die Bewerbung für die Warteliste für die normalen Bootsanlageplätze jährlich auf den 1. März schriftlich zu erneuern sei, ansonsten werde der Bewerber von der Warteliste gestrichen und auf Wunsch am Schluss der Liste wieder angefügt. Die Erneuerung der Bewerbung ist auf der Gemeindeverwaltung Eglisau ab frühestens 1. Januar bis spätestens 1. März 2021 schriftlich oder auf info@eglisau.ch einzureichen.

red