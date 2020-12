Neujahrsausstellung im Internet – Boppelsen setzt auf virtuellen Kunstgenuss Zum Jahreswechsel zeigt «Bopplisser Retrospektive» Werke des Künstlers Paul Hählen. Der kreative Schaffer mit Jahrgang 1921 wohnt und arbeitet seit sieben Jahrzehnten im Dorf. Beatrix Bächtold

Sabrina Abate Detmar, Organisatorin der Neujahrsausstellung des Bopplisser Künstlers Paul Hählen, mit einem Kunstwerk von Hählen. Foto: Raisa Durandi

«Infolge diverser Corona-bedingter Einschränkungen hat der Gemeinderat den Neujahrsapéro vom 3. Januar schweren Herzens abgesagt»: So stand es auf einem Flyer, der kürzlich in den Bopplisser Briefkästen lag. Als Ersatzprogramm dafür gebe es unmittelbar nach dem Jahreswechsel einen virtuellen und geführten Rundgang durch eine Ausstellung mit Werken des Bopplisser Künstlers Paul Hählen, las man weiter.

Illustriert wird der Flyer von einem für Paul Hählen typischen Gemälde. Grüne Hügel, ein leuchtendes Rapsfeld, Ackerfurchen und darüber das typische warme Licht der Gemeinde am Südhang der Lägern. Mit der Ausstellung will der Künstler schliesslich auch seine Verbundenheit zu der Gemeinde betonen, in welcher er seit 1951 lebt und arbeitet.