Gemeindeversammlung – Boppelsen wählt neue Gemeinderätin in stiller Wahl An der Gemeindeversammlung gab der Gemeinderat von Boppelsen bekannt, dass die Behörde wieder komplett ist. Astrit Abazi

Boppelsen durfte sich auf eine positive Jahresrechnung 2022 freuen. Foto: Michael Caplazi

Knapp drei Monate nach dem überraschenden Rücktritt des Finanzvorstandes ist der Gemeinderat von Boppelsen wieder komplett: Tanja Hahn (Jahrgang 1969) wurde als einzige Kandidatin in einer stillen Wahl in die Behörde gewählt. Dies gab der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 8. Juni, bekannt.