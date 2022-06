Gemeindeversammlung Boppelsen – Bopplisser Stimmvolk sagt sechsmal Ja Die Steuereinnahmen fielen im Jahr 2021 höher als erwartet aus und sorgen für ein Plus in der Jahresrechnung der Gemeinde. Anna Bérard

In Boppelsen sind sowohl die Gemeindesteuern als auch die Grundstückgewinnsteuern höher als budgetiert ausgefallen. Archivfoto: Sibylle Meier

Die Finanzen des kleinen Dorfs am Lägernsüdhang sind weiterhin stabil. So schliesst die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Boppelsen mit einem Plus von 240’000 Franken ab, dies bei einem Aufwand von 4,6 Millionen Franken. Im Budget ging die Gemeinde von einem Minus von 360’000 Franken aus. Doch die unerwartet höheren Steuererträge verwandelten das Minus schliesslich in ein Plus. Die 63 Stimmberechtigten (6,2 Prozent) an der Gemeindeversammlung haben die Jahresrechnung 2021 genehmigt. Weiter hat die Versammlung die Personalverordnung, die Entschädigungsverordnung und die Kreditabrechnung fürs Dorffest angenommen. Letzteres konnte aufgrund der Pandemie weder 2020 noch 2021 durchgeführt werden. Die Versammlung hat darum lediglich Ausgaben für die Infrastruktur von 3600 Franken genehmigen müssen. Sie hat zudem auch fünf Mitglieder für das Wahlbüro gewählt.