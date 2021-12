Der Lieblingskoch der englischen Prominenten zieht sich aus dem Mosimann’s in London zurück. Hier verrät er, was er den Royals serviert – und welche Zutat diese kategorisch ablehnen.

Mein Geschmackssinn ist zurückgekommen, nur manchmal fragt mich meine Frau: Schmeckst du das? Und ich muss dann sagen: nein. Was das Kochen angeht, bin ich aber wieder der Alte, vielleicht schmecke ich zehn Prozent weniger, aber das ist nicht schlimm. Ich komme dank meiner Erfahrung gut zurecht. Zwar spüre ich andere Nebenwirkungen, ich werde schneller müde. Trotzdem hat Corona nichts mit meinem Rücktritt zu tun.

Viele Köche werfen jung das Handtuch – Sie haben bis 74 in einem sehr anstrengenden Beruf durchgehalten. Was ist Ihr Geheimnis?

Ich gehe fünfmal die Woche joggen, das hält fit, und heute etwa war ich um sechs im Gym. Das wichtigste Rezept zum Weitermachen ist aber Begeisterung und Freude am Beruf. Ich ziehe meine Kochjacke an und bin stets motiviert – auch wenn die Tage lang sind. Heute Abend etwa kommt Theresa May zum Essen.