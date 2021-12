Kind Nummer sieben für britischen Premier – Boris Johnson ist wieder Vater geworden Carrie Johnson hat am Donnerstag eine Tochter zur Welt gebracht. Das Mädchen ist das zweite gemeinsame Kind des Paares.

Wieder Nachwuchs bei den Johnsons: Boris und Carrie Johnson auf einer Aufnahme aus dem Oktober 2021. Foto: Keystone

Der britische Regierungschef Boris Johnson ist zum siebten Mal Vater geworden. Seine Ehefrau Carrie habe am Morgen in einer Londoner Klinik eine Tochter zur Welt gebracht, teilte eine Sprecherin des Paares am Donnerstag mit. «Mutter und Tochter geht es sehr gut.»

Das Mädchen ist das zweite gemeinsame Kind des Paares, ihr Sohn Wilfred war im April vergangenen Jahres geboren worden. Im Mai dieses Jahres heirateten der 57-Jährige und die 33-jährige frühere Medienberaterin von Johnsons Konservativer Partei; für den Premierminister ist es Ehe Nummer drei.

Johnson hat vier Kinder mit seiner zweiten Ehefrau Marina Wheeler. Hinzu kommt eine Tochter aus einer ausserehelichen Affäre, diese hatte der Regierungschef erst im September nach jahrelangen Spekulationen öffentlich gemacht.

AFP

