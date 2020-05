Corona in Grossbritannien – Boris Johnson will kein Risiko

mehr eingehen Grossbritanniens Premier stimmt die Bürger auf minimale Lockerungen ein. Doch Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität erteilt er eine klare Absage. Cathrin Kahlweit aus London

Seiner Rede ging ein heftiger Streit im Kabinett voraus: Boris Johnson bei seiner Fernsehansprache am Sonntagabend. Foto: Keystone

Boris Johnson hat am Sonntagabend in einer Rede an die Nation einen über mindestens zwei Monate gestreckten und extrem vorsichtigen Ausstieg aus dem Lockdown verkündet, mit dem die Briten seit nunmehr fast zwei Monaten leben. Es wäre «verrückt», so der Premierminister, jetzt die Erfolge infrage zu stellen, die in den vergangenen Wochen bei der Bekämpfung des Coronavirus erreicht worden seien.

Solange die Zahl der Toten und Infizierten nicht zurückgehe, solange es weiterhin so schwierig sei, Schutzkleidung für das medizinische Personal und für Altersheime zu besorgen, und nicht gesichert sei, dass eine zweite Welle verhindert werde, sei die Zeit für Entwarnung nicht gekommen.

Zwangsquarantäne bei der Einreise

In seiner von erklärenden Grafiken durchsetzten Rede kündigte Johnson daher ein Warnsystem an, mit dem steigende Infektionszahlen bekämpft werden könnten. Ab sofort sollten jene wieder zur Arbeit gehen, die nicht von daheim aus arbeiten könnten, und der Aufenthalt im Freien sei wieder erlaubt. Ab Anfang Juni sei daran zu denken, die ersten Schüler wieder in die Schulen zu schicken. Erst ab Anfang Juli, und auch das nur bei stetig sinkenden Zahlen, könnten Gastwirtschaften und öffentliche Einrichtungen langsam wieder öffnen. Zudem werde es eine Zwangsquarantäne von zwei Wochen für Einreisen ins Königreich geben, die «bald» in Kraft trete.

Die Rede des Premierministers war von der erkennbaren Sorge geprägt, die dramatische Entwicklung der vergangenen Wochen anzuerkennen und Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität zurückzuweisen. Seit Ausbruch der Krise sind in Grossbritannien offiziell 32’000 Menschen gestorben, inoffizielle Schätzungen liegen weit höher. Das Königreich hat die meisten Corona-Opfer in Europa.

In Schottland gilt weiter: «Bleiben Sie zu Hause!»

Seiner Ansprache war ein heftiger Streit im Kabinett vorausgegangen, das sich überfahren fühlte. Zu dem Zeitpunkt, als die Minister den neuen Plan zu debattieren begannen, hatte Johnson die Rede längst aufgezeichnet. Auch innerhalb des Vereinigten Königreichs führte Johnsons Konzept samt einem neuen Slogan – «Wachsam bleiben, das Virus kontrollieren, Leben retten» – zu Verwerfungen.

Nicola Sturgeon, Ministerpräsidentin von Schottland, teilte verschnupft mit, sie habe die neue Losung erst gesehen, als diese veröffentlicht wurde – und halte sie für falsch. In Schottland, so Sturgeon, halte man am alten Slogan fest: «Bleiben Sie zu Hause!» Die Ministerpräsidentin von Nordirland, Arlene Foster, schloss sich an, und ihr Kollege aus Wales monierte, man habe ihn vorab nicht informiert.

Johnson hatte in den vergangenen Tagen versucht, die öffentliche Debatte zu steuern – mit geringem Erfolg. Er stand unter starkem Druck, weil er im Parlament von «greifbaren Fortschritten» gesprochen und damit falsche Signale gesetzt habe. Die britischen Zeitungen titelten euphorisch, die neue Freiheit sei nur noch Tage entfernt, schon ab Montag beginne die Rückkehr zur Normalität.

Briten ignorierten die Abstandsregeln am Wochenende

Johnsons Einlassungen und die entsprechenden Reaktionen wurden von Experten als Kommunikationsdesaster gewertet, weil verwirrende Botschaften veröffentlicht würden. Die Polizei teilte irritiert mit, man sehe kaum noch eine Chance, am Wochenende im öffentlichen Raum die Abstandsregeln durchzusetzen. Parks, Strände und Plätze waren auch prompt überfüllt; der Lockdown wurde weitgehend ignoriert.

Mehrere Kabinettsmitglieder sahen sich bei ihren Pressebriefings zur Corona-Krise in der Folge genötigt, zurückzurudern und die Hoffnung zu dämpfen. Angesichts der Todeszahlen sei es unabdingbar, höchst vorsichtig vorzugehen, um bisherige Erfolge nicht zu zerstören. Die Gewerkschaften liessen wissen, solange kein ausreichender Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz garantiert sei, würden ihre Mitglieder den Betrieben weiter fernbleiben. Und Labour-Chef Keir Starmer legte gleich eine ganze Liste von Regeln und Standards vor, die eingehalten werden müssten, bevor überhaupt an Lockerungen zu denken sei. In Umfragen geben zudem etwa 70 Prozent aller Briten an, sie würden vorsichtshalber lieber noch bei den bisherigen Einschränkungen bleiben.

Johnson zeigte sich angesichts zahlreicher Mahnungen und Warnungen ungewohnt vorsichtig. Grossbritannien habe zwar den Höhepunkt der Pandemie überschritten, so der Premier. Nun müsse das Land aber noch mehr Sorgfalt walten lassen, um alles richtig zu machen.