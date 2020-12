Sieg gegen Pulew – Box-Superstar Joshua bleibt Vierfach-Weltmeister Der Weltmeister im Schwergewicht war und ist der Brite Anthony Joshua. Damit ist der Weg frei für einen Vereinigungskampf mit WBC-Weltmeister Tyson Fury.

Sieg durch K.o. in der neunten Runde: Anthony Jushua bleibt Weltmeister im Schwergewicht. (12. Dezember 2020) REUTERS Der Kampf gegen Kubrat Pulew fand in der Londoner Wembley Arena statt. REUTERS 1 / 2

Box-Superstar Anthony Joshua gewann am Samstagabend (Ortszeit) in London gegen den von Ulli Wegner trainierten Bulgaren Kubrat Pulew durch K.o. in der neunten Runde und verteidigte seine Gürtel der Verbände WBO, IBF, WBA und IBO erfolgreich. Er bleibt somit vierfacher Weltmeister im Schwergewicht. Vor 1000 Zuschauern in der Wembley Arena nutzte der 39-jährige Pulew auch seine zweite WM-Chance nach dem verlorenen Duell mit Wladimir Klitschko 2014 nicht.

Damit ist von Seiten Joshuas der Weg für einen Vereinigungskampf mit WBC-Weltmeister Tyson Fury frei. Ob der Fight der beiden Engländer im kommenden Jahr wirklich zustande kommt, ist jedoch offen. Zuletzt hatte die Joshua-Partei Fury immer wieder vorgeworfen, sich vor dem Duell zu drücken.

Gegen Pulew hatte Joshuas Promoter Eddie Hearn einen K.o. innerhalb der ersten sechs Runden prophezeit. Sein Schützling begann zunächst verhalten, zeigte dann in der dritten Runde sein ganzes Repertoire. Pulew ging zweimal zu Boden und stand kurz vor dem K.o. Doch Pulew erholte sich, entschied die sechste Runde sogar für sich. In der neunten Runde kam Joshua zunächst mit seinem rechten Haken durch, beendete den Kampf dann mit einer harten Geraden.

DPA