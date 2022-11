Lion’s Boxing & Fitness – Boxprofi eröffnet Studio In Dielsdorf kann man neu Boxen trainieren und sich mit ganzheitlichem Training fit halten – und zwar beim besten Schweizer Super-Schwergewichtler. Thomas Oliver, Lion’s Boxing & Fitness

Meisterliches Boxtraining für Anfänger und Fortgeschrittene ist per sofort bei Profi Collins Ojal möglich. Foto: PD

Lernen von einem der Besten. Das ist im Boxen seit wenigen Tagen in Dielsdorf möglich. Collins Ojal, der zuletzt mehrere Profi-Boxkämpfe im Super-Schwergewicht gewann, hat ein Boxstudio eröffnet, das allen offensteht – nicht etwa nur Männern, Frauen und Jugendlichen, die Wettkämpfe bestreiten wollen. Boxtraining wird immer populärer, weil es vielseitig und fordernd ist. Es fördert Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer, aber auch Technik, Koordination und Konzentration. Beliebt ist es bei vielen, die sich fit halten, Stress abbauen und Selbstvertrauen aufbauen wollen.

Boxen über Mittag, am Nachmittag oder Abend

Kaum jemand in der Schweiz hat so viel Erfahrung wie Collins Ojal. Der kenianische Profiboxer und lizenzierte Wettkampf- und Fitnessboxtrainer, der seit acht Jahren in der Schweiz lebt, boxt seit seiner Kindheit. Dort und in Europa holte er in über zwanzig Jahren zahlreiche Titel. Zuletzt war er 2018 und 2019 zweimal Schweizer Meister im Super-Schwergewicht, der prestigereichsten Kategorie. Seither bestritt er als Profi internationale Kämpfe, von denen er den Grossteil gewann. Boxfans nennen ihn den «afrikanischen Löwen» oder «African Lion». Der Boxclub, den Collins Ojal Anfang November beim Bahnhof Dielsdorf eröffnete, heisst denn auch «Lion’s Boxing & Fitness». Im neuen Studio mit Boxring im Postgebäude bietet er über Mittag Fitnesstraining an. Am späteren Nachmittag stehen Boxen für Kinder und Jugendliche und am Abend athletisches Boxen für Frauen sowie Fitness- und Wettkampfboxen auf dem Plan. Am Samstagmorgen findet ein offenes Training statt. «Nun muss man aus unserer Region nicht mehr nach Zürich fahren, um Boxen zu trainieren», freut sich Collins Ojal. Ein Probetraining ist gratis.

Fehler gefunden?Jetzt melden.