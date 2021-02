Südtirol, der neue Hotspot Europas – Bozens Überheblichkeit wird bestraft Südtirol geht für drei Wochen in einen harten Lockdown, während der Rest Italiens öffnet. In ganz Europa hat nur Portugal eine noch höhere Wocheninzidenz als die einstige «Musterprovinz» Südtirol. Oliver Meiler aus Rom

Südtirol war im Mai 2020 die erste Provinz Italiens, die wieder öffnete – und dann immer einen Sonderweg beschritt, bis jetzt. Im Bild Gläubige in der Kathedrale von Bozen. Foto: Lorenzo Zambello (EPA)

Der lange Selbstbetrug endet, der Sonderweg ist gescheitert. Südtirol macht nun schnell alles dicht, um die verheerende Entwicklung der Seuche auf seinem Verwaltungsgebiet unter Kontrolle zu bringen. Die jüngste Wocheninzidenz liegt bei 763 auf 100’000 Einwohner, ein sehr hoher Wert. Europaweit steht nur Portugal schlechter da. Die britische Mutation des Coronavirus soll schon seit mindestens einem Monat in Südtirol sein. Wie stark sie sich verbreitet hat, weiss man noch nicht. Die Impfkampagne kommt nur schleppend voran, was auch daran liegt, dass es in Südtirol traditionell viele Impfgegner gibt. Das Gesundheitswesen steht unter grossem Stress. Da blieb der Landesregierung der autonomen Provinz nun keine andere Wahl, als einen harten Lockdown zu verhängen – für drei Wochen, von diesem Montag an.

Man hielt sich für «gelb», dabei ist man «dunkelrot»

Geschäfte, Hotels, Bars und Restaurants, alles macht zu. Fabriken und Handwerksbetriebe bleiben offen, müssen ihr Personal aber einmal wöchentlich testen. Ein Grossteil der Schüler muss in den Fernunterricht. Niemand darf seine Wohngemeinde verlassen, ausser für Notfälle. In Bozen zum Beispiel, wo die Gemeindegrenzen fast identisch sind mit den Stadtgrenzen, können die Menschen fürs Luftholen und Sonnentanken nicht einmal mehr auf den Ritten, das Hochplateau über der Stadt.

Besonders schmerzlich daran: Südtirol muss dichtmachen, während der Rest Italiens öffnet. Beinahe das ganze Land gilt jetzt als «gelb», das ist die mässigste Gefahrenstufe im Ampelsystem. In Mailand, Rom und Neapel sah man am Wochenende wieder Menschenmassen auf den Strassen und den Meerpromenaden, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hatte, und natürlich macht das den Behörden Sorgen. Am 15. Februar sollen da und dort auch die Skiorte ihren Betrieb unter Auflagen aufnehmen. In Südtirol nicht, ausgerechnet. Südtirol ist auch für die europäischen Observationsstellen dunkelrot – ein Rot, das es in der Farbenpalette des italienischen Gesundheitsministeriums gar nicht gibt.

In die Hinterstuben zum Kartenspiel – ohne Masken

Überhaupt wollten die Südtiroler in dieser Pandemie mal wieder alles nach dem eigenen Kopf machen, um sich selbst und der Welt zu beweisen, dass man die Dinge nun mal besser im Griff hat als Rom. Südtirol war im vergangenen Mai die erste Provinz im Land, die den ersten Lockdown löste. Alle italienischen Fernsehsender schickten damals Kamerateams hoch, damit sie über die «Musterprovinz» und ihren «Modellfall» berichteten. Im Spätherbst dann, als die zweite Welle schon eingesetzt hatte, hiess es, man plane die Wintersaison wie gehabt. Und im vergangenen Januar, als Rom Südtirol als rote Zone einstufte, gebärdete man sich einfach weiter so, als wäre man «gelb». Der Druck von Hoteliers und Gewerbeleuten war immer stärker als die Sorge vor Covid-19.

«Es ist eine Frage der Solidarität», sagt Arno Kompatscher, Südtiroler Landeshauptmann. Foto: Alexander Hassenstein (Getty Images)

Auch die allgemeine Disziplin war in Südtirol immer etwas lockerer als in anderen Teilen Italiens. Manche liessen sich ihr Hochzeitsfest nicht nehmen, in eigentlich geschlossenen Hotels. In einem bekannten Lokal im Val Gardena unterbrach die Polizei neulich eine Party – mit 155 Gästen. Vor allem in den kleinen Berggemeinden hielt man sich nicht so gern auf mit dem lästigen Maskentragen und dem Abstandhalten. In den Stuben wurde Karten gespielt wie ehedem. Nun ist die Lage gerade in vielen kleinen Ortschaften katastrophal.

«Kniefall vor Rom», titelt die Zeitung «Dolomiten»

Die abrupte Kehrtwende der Landesregierung aus Südtiroler Volkspartei und Lega überzeugt aber trotz offensichtlicher Notwendigkeit längst nicht alle. Die Zeitung «Dolomiten» titelte «Kniefall vor Rom», als wäre die Umkehr ein Zeichen der Schwäche. Und: «Keine Lust auf Lockdown: Die Wirtschaft droht mit Protesten». Die Vereinigung der Kaufleute überlegt sich, ob sie dazu aufrufen soll, die Schliessungsverordnung zu ignorieren. Und so fühlte sich Landeshauptmann Arno Kompatscher gedrängt, mit einem dringlichen Appell alle zur Räson zu bringen: «Es ist Solidarität gefragt», sagte er. «Es ist eine Frage des Zusammenhalts, wenn wir das Ziel der Öffnung in drei Wochen überhaupt erreichen wollen.» Das ist ein ganz neuer Tonfall aus Bozen, ein viel kleinlauterer.