Transfer im EHC Kloten – Brace kommt, Faille/Figren verlängern Am Montag wurde offiziell, was am Wochenende noch ein Gerücht war. Roland Jauch

Unter anderem Topskorer Riley Brace, der die Qualifikation mit Winterthur bestritt, soll den EHC Kloten in der Rolle des Ersatzausländers in die National League bringen. Foto: Enzo Lopardo

Riley Brace, Topskorer des EHC Winterthur, wechselt per sofort zum EHC Kloten. Der 28-jährige Kanadier wird bei den Klotenern im Playoff die Rolle des Ersatzausländers spielen, er kommt zum Einsatz, wenn sich Eric Faille oder Robin Figren verletzen. Faille und Figren, die in ihrer zweiten Saison für Kloten spielen, haben zudem ihre Verträge um je ein Jahr verlängert. Sie sind also auch im Falle eines Aufstiegs in die National League weiterhin beim EHC Kloten.