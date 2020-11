Grosseinsatz der Feuerwehr – Brand in der Stadt Zürich fordert ein Todesopfer und Verletzte In einer Wohnung an der Limmatstrasse ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Eine Person mit ungeklärter Identität ist ums Leben gekommen.

Aus dem Fenster im dritten Stock der Liegenschaft steigt Rauch. Foto: Tages-Anzeiger

In einem Mehrfamilienhaus an der Limmatstrasse im Zürcher Kreis 5 ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand gekommen. Während der Löscharbeiten stiessen die Feuerwehrleute auf eine tote Person. Das meldet die Stadtpolizei Zürich. Die Identität der verstorbenen Person stehe zurzeit nicht fest.

Zwei Personen erlitten zudem eine Rauchgasvergiftung und mussten ins Spital gebracht werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Mehrere Personen seien vor Ort medizinisch betreut worden.

Den Brand gemeldet habe kurz vor 13.45 Uhr eine Passantin, die beobachtet hatte, dass aus dem Fenster einer Wohnung im dritten Stock an der Limmatstrasse 199 schwarzer Rauch aufsteigt. Schutz & Rettung schreibt, man habe zwei Personen mithilfe von Autodrehleitern evakuiert.

Die Todesursache und die Identität der verstorbenen Person werden derzeit abgeklärt. Auch die Brandursache ist noch unklar und wird untersucht. Beim Brand sei beträchtlicher Sachschaden entstanden.

Die Limmatstrasse musste im Teilbereich zwischen der Viaduktstrasse und der Quellenstrasse während etwas mehr als einer Stunde gesperrt werden.

Die Limmatstrasse war gesperrt, der Trambetrieb unterbrochen. Foto: Tages-Anzeiger

hwe