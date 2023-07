Feuerwehreinsatz in Wallisellen – Brand in Mülliland Recyclingcenter ausgebrochen Am Dienstagmorgen ist im Recyclingcenter Mülliland ein Feuer ausgebrochen. AlertSwiss warnt vor dem Rauch. UPDATE FOLGT

1 / 3 Die Blaulichtorganisationen sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Foto: Daniela Schenker

Am Dienstagmorgen ist eine grosse Rauchwolke über Wallisellen von weitem zu sehen. Im Mülliland Recyclingcenter in Wallisellen, unweit der Autobahn A1, ist ein Feuer ausgebrochen. Laut der Kantonspolizei Zürich brennt ein Teil einer Halle des Recyclingcenters, berichtet 20 Minuten. Demnach ist die Meldung kurz nach 8 Uhr bei der Polizei eingegangen. Weitere Infos kann die Polizei derzeit noch nicht bekanntgeben. Feuerwehr, Polizei und Ambulanz sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Angestellte vor Ort sprechen davon, dass der hintere Teil des Centers, in dem das Sperrgut entsorgt wird, betroffen sei. Die Kriesbachstrasse, welche Wallisellen mit Dübendorf verbindet, wurde gesperrt. Der Verkahr auf der Neuen Winterthurerstrasse verkehrte nach 9 Uhr normal. Die Rauchwolke war kurz nach 9 Uhr in einem Umkreis von rund einem Kilometer sicht- und spürbar. AlertSwiss warnt inzwischen Personen, welche sich in der Nähe des Müllilandes befinden. Sie rät zwischen Kloten und Dübendorf Türen und Fenster zu schliessen. Das betroffene Gebiet soll grossräumig umfahren und nicht betreten werden, so die Meldung.

Die Geschwindigkeit auf der A 1 wurde in beiden Fahrtrichtungen auf 60 Stundenkilometer reduziert – wegen der Gefahr einer Sichtbehinderung, wie der TCS auf seiner Website mitteilt.

Schon vor drei Jahren hat es im Entsorgungscenter in Wallisellen gebrannt. Damals war das Feuer in einem Sperrgutbunker im hinteren Teil der Anlage ausgebrochen. Er konnte durch die Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Das Entsorgungscenter «Mülliland» im vorderen Bereich der Anlage war damals nicht betroffen.

Bereits vor exakt einem Monat war es in einem Entsorgungbetrieb im aargauischen Klingnau zu einem Grossbrand gekommen.

