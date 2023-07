Feuerwehreinsatz in Wallisellen – Brand in Recyclinghalle In einem Teil des Mülliland-Recyclingcenters in Wallisellen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule ist weitherum sichtbar. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. UPDATE FOLGT

Brennende Halle in Wallisellen: Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Foto: Daniela Schenker

Am Dienstagmorgen ist im Mülliland-Recyclingcenter in Wallisellen in einer Halle ein Brand ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei Zürich gegenüber «20 Minuten» sagt, ist die Meldung kurz nach 8 Uhr eingegangen. Details über das Ausmass des Feuers liegen noch keine vor. Feuerwehr, Polizei und Ambulanz sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Die Kriesbachstrasse, welche Wallisellen mit Dübendorf verbindet, wurde gesperrt.

Die Rauchwolke ist aus grosser Entfernung sichtbar. Der Warndienst Alertswiss rät Haushalte im Gebiet zwischen Kloten und Dübendorf dazu, die Fenster zu schliessen und die Klimaanlagen auszuschalten, um sich vor dem Rauch zu schützen.

Auch solle man das Gebiet um das Recyclingcenter weiträumig umfahren, da der Brand zu Verkehrsbehinderungen auf der A1 in der Nähe der Halle führen könnte. Die Geschwindigkeit auf dem betroffenen Strassenabschnitt der A1 wurde bereits in beiden Fahrtrichtungen auf 60 Stundenkilometer reduziert – wegen der Gefahr einer Sichtbehinderung, wie der TCS auf seiner Website mitteilt.

Weitherum sichtbar: Die Rauchsäule, die über der Halle aufsteigt. Foto: Daniela Schenker

Schon vor drei Jahren hat es im Entsorgungscenter in Wallisellen gebrannt. Damals war das Feuer in einem Sperrgutbunker im hinteren Teil der Anlage ausgebrochen. Es konnte durch die Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Das Entsorgungscenter Mülliland im vorderen Bereich der Anlage war damals nicht betroffen.

