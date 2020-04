Niederhasli – Brand in Tiefgarage verursacht hohen Sachschaden Beim Brand in einer Tiefgarage ist am frühen Ostersonntagmorgen in Niederhasli ein Sachschaden von über einhunderttausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen. Stefan Bill

In einer Tiefgarage in Niederhasli brannte am Ostersonntag ein Auto komplett aus. KEYSTONE

Am Ostersonntag kurz vor 5.45 Uhr meldeten Passanten, dass aus einer Parkgarage eines Wohn- und Geschäftshauses in Niederhasli Rauch dringen würde. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich ein Teil der 19 Hausbewohner bereits ins Freie begeben. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die Flucht via Treppenhaus für einige Personen jedoch nicht mehr möglich. Sie wurden von der Feuerwehr mit der Drehleiter ab den Balkonen evakuiert, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Verletzt wurde niemand.

Gebrannt hatte ein in der Parkgarage abgestelltes Auto. Im Bereich des brennenden Fahrzeugs wurden die Garagendecke und eine tragende Säule stark in Mitleidenschaft gezogen. Aus diesem Grund veranlasste der aufgebotene Gebäudestatiker eine Teilsperrung der Parkgarage. Das völlig ausgebrannte Auto wurde wegen der sofort geltenden Teilsperrung mit einem Bergungsroboter aus dem Gebäude gezogen werden, damit es genau untersucht werden kann.

Zeugenaufruf:

Personen, welche in der Nacht auf Ostersonntag (12.4.20), insbesondere in den frühen Morgenstunden, in der Nähe der Dorfstrasse 20, in Niederhasli, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindungen zu setzen.