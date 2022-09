Bülach – Brand verursacht mehrere Zehntausend Franken Sachschaden Nach einem Brand in der Nacht auf Sonntag ist eine Wohnung in Bülach nicht mehr nutzbar. Verletzt wurde niemand. Thomas Mathis

Die Kantonspolizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf mehrere Zehntausend Franken. Foto: Marco Zangger

Auf dem Balkon einer Wohnliegenschaft in Bülach sei ein Brand ausgebrochen. So lautete eine Meldung, die am Sonntagmorgen kurz vor 2.30 Uhr bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich eingegangen war. Obwohl die ausgerückten Einsatzkräfte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen konnten, wurde ein Teil des Dachs beschädigt, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Verletzt wurde beim Brand niemand. Die Bewohnenden konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die vom Brand nicht betroffene Wohnung konnte am frühen Morgen wieder freigegeben werden, die Wohnung im Obergeschoss ist derzeit nicht nutzbar, heisst es weiter. Noch nicht geklärt ist die genaue Brandursache. Der Brandermittlungsdienst hat Untersuchungen aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden dürfte gemäss Mitteilung mehrere Zehntausend Franken betragen. Neben der Kantonspolizei standen die Feuerwehr Bülach und vorsorglich der Rettungsdienst des Spitals Bülach mit einem Notarzt im Einsatz.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat sein Publizistikstudium an der Universität Zürich mit einem Master of Arts abgeschlossen und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.