Analyse politischer Gesten – Brandts Kniefall ist nicht dasselbe wie #takeaknee Vor 50 Jahren kniete der deutsche Kanzler vor dem Mahnmal für die Opfer des Warschauer Ghettos. Wie sich seine einmalige Aktion sich von der Hashtag-Moral der Gegenwart unterscheidet. Kurt Kister

Kein Hashtag, dafür ein lichtgemeisseltes Bild: Willy Brandt in Warschau, 7. Dezember 1970. Foto: Keystone, Epa

Die Entwicklung, die Geschichte, gar das Wesen einer Gesellschaft, eines Landes lässt sich eigentlich nicht in einem Bild, einem Foto einfangen. Das ist doch viel zu komplex, sagt der Zweifler. Dem Zweifler hält man entgegen: Gerade dieser eine Augenblick, der für eine Ewigkeit von Momenten steht, er kann das Komplizierte, das Verschlungene vielleicht nicht vereinfachen. Aber das eine Bild kann das Komplexe illustrieren, verständlich machen und auf diese Weise in die Erinnerung eingehen als jener berühmte Teil, der für das Ganze steht.

Es gibt zwei solche Bilder in der Geschichte von Deutschland-West und Deutschland-Ost. Das eine entstand an diesem Montag vor genau 50 Jahren, als am 7. Dezember 1970 der damalige Bundeskanzler Willy Brandt vor dem Mahnmal für die Opfer des Warschauer Ghettos in die Knie ging. Dieses Bild zeigt eine spontan entstandene Geste höchster Moralität. Sie ist Anerkenntnis schwerer Schuld und gleichzeitig die Bitte um Nachsicht, Versöhnung, vielleicht Entschuldigung. Der Kniefällige war ein Mann, der als Widerständler und Exilant an den Verbrechen der Deutschen in Polen und anderswo keine Schuld trug. In Brandts eigener Wahrnehmung aber wog unter den vielen Gewichten, die er als Kanzler zu tragen hatte, die deutsche Geschichte immer am schwersten.