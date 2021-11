Neues Spa im Circle – Brandunfall macht sie zur Beauty-Unternehmerin Doris Brülhart ging nach einem Schicksalsschlag durch die Tiefen eines Burn-outs. Heute betreibt sie das erste Day-Spa am Flughafen und steckt voller Energie. Daniela Schenker

Doris Brülhart in ihrem Cermony-Spa im Circle. Foto: Balz Murer

Das Leben von Doris Brülhart war durchgetaktet. Auch an diesem verhängnisvollen 5. Januar. Zu Hause in Oberembrach ging sie nochmals den Jahresabschluss für ihren Arbeitgeber durch. Schnell wollte sie über Mittag im eigens dafür ausgestatteten Keller ihre Bienenwachskerzen fertigstellen – so wie sie es schon oft getan hatte. Doch diesmal begann der Topf mit dem Wachs lichterloh zu brennen. «Ich erlitt übelste Verbrennung an Gesicht und Händen und wurde mit dem Hubschrauber ins Unispital geflogen», erzählt Brülhart.

Als sie nach dem Unfall an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte, musste die Geschäftsführerin eines Kosmetikunternehmens feststellen, dass sich dort die Einstellung ihr gegenüber verändert hatte: «Ich sah mich mit Vorwürfen konfrontiert, die mich stark belasteten.» Zwanzig Monate hat sie sich durch den Alltag gekämpft und sich schliesslich selber in eine Burn-out-Klinik eingewiesen.