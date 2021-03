Überraschung an der Finma-Spitze – Branson vor Abgang bei der Finma Der Chef der Schweizer Finanzaufsicht soll einem Bericht zufolge bald einen neuen Job antreten. UPDATE FOLGT

Der Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma, Mark Branson, wechselt Insidern zufolge nach Deutschland. (26. Juni 2020) Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Finma-Chef Mark Branson soll neuer Chef der deutschen Finanzaufsicht Bafin werden. Das meldet das deutsche «Handelsblatt» mit Verweis auf Berliner Regierungskreise. Branson soll so früh wie möglich anfangen, spätestens am 1. August. Er bringe internationale Erfahrung, frischen Wind, Glaubwürdigkeit und Kapitalmarktnähe für das wichtige Amt mit, heisst es aus Berlin. Branson leitet seit 1. April 2014 die Finma, zuvor war der ehemalige UBS-Manager Leiter der Bankenaufsicht. Die Finma will sich zum Thema nicht äussern.

ali