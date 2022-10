Lange Schlangen in Zürich – Brasilianerinnen und Brasilianer warten vier Stunden um abzustimmen Am Sonntag wählt das südamerikanische einen neuen Präsidenten. Auch die in der Schweiz lebende brasilianische Bevölkerung will ihre Stimme abgeben – in Zürich braucht sie aber viel Geduld. Annik Hosmann

Hunderte brasilianische Stimmberechtigte warteten am Sonntag an der Europaallee, dass sie einen neuen Präsidenten wählen können. Foto: PD

Von der Lagerstrasse via Tellstrasse zum Gustav-Gull-Platz über die ganze Länge der Europaallee und um die Ecke an die Kasernenstrasse bis vor den Eingang der Sihlpost: Die in der Schweiz lebenden Brasilianerinnen und Brasilianer müssen am Sonntagnachmittag viel Geduld haben, um ihren neuen Präsidenten zu wählen. Denn in den Räumlichkeiten der Juventus-Schulen an der Lagerstrasse können sie seit 8 Uhr morgens auf einem Bildschirm elektronisch abstimmen.

Die Stimmung in der mehrere Hundert Meter langen Schlange war trotz langen und heftigen Regenschauern gut. Einzelne trugen Brasilienfahnen auf dem Rücken oder T-Shirts und Pullover in Gelb-Grün. Nur ganz vereinzelt sind Caps oder Shirts zu sehen, die sich klar für den linken Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva oder den aktuellen rechten Präsidenten Jair Bolsonaro aussprechen.

Die Wartenden trotzen am Sonntagvormittag dem starken Regen. Foto: PD

Bis 17 Uhr sei das Zürcher Wahllokal geöffnet, sagt ein junger Mann, der zusammen mit einer Gruppe Frauen mittleren Alters an der Lagerstrasse wartet. Seit über drei Stunden würden sie in der Schlange stehen. Einige Hundert Menschen weiter vorne steht eine Gruppe Frauen, seit rund vier Stunden seien sie am Warten, sagt die Jüngste von ihnen. Und sie rechnen damit, dass es noch eine Stunde gehen wird, bis sie ihre Stimme abgeben können. Vor vier Jahren, sagt sie, sei die Wartezeit deutlich weniger lang gewesen. Sie vermutet, dass bei diesen Wahlen mehr Stimmberechtigte in der Schweiz wählen würden. Es seien wichtige Wahlen für das Land.

Wartende aus der ganzen Schweiz

Neben einem Abstimmungslokal in Genf ist jenes an der Lagerstrasse die einzige Möglichkeit für die in der Schweiz lebenden Brasilianerinnen und Brasilianer, einen neuen Präsidenten zu wählen.

Ein Mann um die fünfzig steht neben dem Eingang der Juventus-Schulen, wo abgestimmt wird. Über drei Stunden habe er gewartet, angereist ist er aus Basel. Zuvor habe er mit jemandem, der aus dem Tessin angereist sei, gesprochen, erzählt er. Bereits bei den letzten Wahlen 2018 wurde hier abgestimmt, zuvor – er lebt seit 20 Jahren in der Schweiz – im Generalkonsulat an der Stampfenbachstrasse.

Annik Hosmann ist Redaktorin im Ressort Zürich Leben. Sie hat an der Universität Zürich Publizistik und Kulturanalyse studiert und schreibt seit 2018 über die Kultur und das Leben in Zürich. Mehr Infos @annikhosmann

Fehler gefunden?Jetzt melden.