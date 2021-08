Wegweisendes Gerichtsurteil – Brasiliens Indigene fürchten um Land und Leben Das Oberste Gericht in Brasilia muss eine Entscheidung fällen, die den Riesenstaat für immer verändern könnte. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Selfie vor dem Höchsten Gericht: Eine indigene Frau protestiert in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia. Foto: Carl de Souza (AFP)

Es war wohl irgendwann im Morgengrauen, als die Statue von Pedro Álvares Cabral in Rio de Janeiro am Dienstag in Flammen aufging. Unbekannte hatten in der Nacht vermutlich alte Reifen um das Denkmal gelegt und diese dann angezündet. Dazu hatten sie noch Parolen auf den Sockel geschrieben, «Nein zum Zeitrahmen», «Nein zum Gesetz 490», auch von Völkermord war da zu lesen.

Die Bronzeskulptur wurde am Ende wohl nur leicht beschädigt, dennoch kam die Botschaft an: Álvares Cabral war ein portugiesischer Seefahrer, vor allem aber niemand Geringerer als der offizielle Entdecker Brasiliens. Und auch wenn er seit 500 Jahren tot ist, so ist dennoch klar: Es geht um Entscheidungen, die das südamerikanische Riesenland für immer verändern könnten.