Kolumne Nina Kunz - Brauche ich «Lip Filler»?

Eines Morgens fasste ich mir an den Hals und fragte mich, ob ich eigentlich ein schönes Kinn habe – oder aussehe wie ein Truthahn. Ich hatte keine Ahnung, woher diese Frage kam, aber auf einmal war ich überzeugt, dass die Haut unter meinem Kinn tatsächlich straffer sein könnte.

Aber damit hörte der Spuk nicht auf. Denn in den Wochen darauf hörte ich ständig so eine Stimme in meinem Kopf, die sagte: Aber könntest du nicht auch deine Nase etwas schmaler machen lassen? Oder deine Wangen chirurgisch hervorheben? Es war komplett irr. Da hatte ich mir fast dreissig Jahre lang weder zu meinem Hals noch zu meiner Nase noch zu meinen Wangen besonders viele Gedanken gemacht – und nun das.