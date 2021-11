Mamablog: Sexuelle Übergriffe – Brauchen Männer Töchter, um #MeToo zu verstehen? Viele Männer scheinen sich erst dann aktiv gegen sexuelle Belästigung einzusetzen, wenn sie zu Vätern werden. Unsere Autorin findet das daneben. Nathalie Sassine-Hauptmann

Plötzlich ist der Beschützerinstinkt da: Offenbar passiert etwas mit einem Mann, kaum hat er eine Tochter. Foto: Getty Images

Oh nein, nicht schon wieder dieses Thema! Sorry, not sorry, ich muss #MeToo nochmals bemühen (und wahrscheinlich nicht zum letzten Mal, wetten?). Heute geht es mir darum, dass Männer offenbar erst verstehen, was das Problem mit sexueller Belästigung ist, wenn sie selber eine oder mehrere Töchter haben. Und da läuft etwas gewaltig falsch.

Die bösen, anderen Männer

Vor ein paar Wochen assen wir mit Freunden zu Abend und das Thema «sexuelle Belästigung» kam auf. Die Teenager-Mädchen am Tisch nickten etwas resigniert und erzählten von ihren Erlebnissen im ÖV und im Ausgang. Natürlich waren alle empört und #MeToo kam unweigerlich wieder zur Sprache. Ja, man müsse in der Gesellschaft etwas ändern, solche Männer müssten in ihre Schranken gewiesen werden.