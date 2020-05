Podcast Politbüro – Braucht es das Parlament jetzt überhaupt? Nächste Woche beginnt die ausserordentliche Session der eidgenössischen Räte. Warum ist das nötig? Und warum dauerte das so lange? Antworten darauf in der ersten Folge des Politbüros, des neuen Polit-Podcasts von Tamedia. Christoph Lenz , Philipp Loser

Ständeratspräsident Hans Stöckli und Nationalratspräsidentin Isabelle Moret kündigen die ausserordentliche Session an. Foto: PD

Für einmal ohne Bild, dafür mit noch mehr Ton: Das Politbüro ist zurück! Alle zwei Wochen unterhalten sich Mitglieder des Tamedia-Politressorts über Irrungen und Wirkungen der Schweizer Politik.

In der ersten Folge des neuen Podcasts: Christoph Lenz und Philipp Loser sprechen über die ausserordentliche Session in der gigantischen Berner Messehalle, über uralte Ideen der Parteien, über die etwas in Vergessenheit geratene Präsidentenfrage – und über Gesangsversuche in der SP.