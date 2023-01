Wahlpodium in Niederhasli – Braucht es die Verlängerung der Pisten am Flughafen? Drei Kantonsrätinnen und ein Kantonsrat veranstalteten ein Wahlpodium in Niederhasli. Sie diskutierten über vier Themen, welche die Region beschäftigen. Thomas Mathis

Wilma Willi (Grüne), Beatrix Stüssi (SP), Hans Egli (EDU) und Barbara Franzen (FDP) kandidieren im Bezirk Dielsdorf erneut für einen Sitz im Kantonsrat. Foto: Urs Brunner

«Es war etwas schwierig, ruhig zu bleiben», meldete sich ein Zuhörer, nachdem beim Wahlpodium in Niederhasli die Fragerunde für das Publikum eröffnet worden war. Tatsächlich diskutierten die drei Kantonsrätinnen Barbara Franzen (FDP), Beatrix Stüssi (SP) und Wilma Willi (Grüne) sowie Kantonsrat Hans Egli (EDU) am Mittwochabend über vier umstrittene Themen, welche die Bevölkerung im Unterland stark beschäftigen.