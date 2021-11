Podium zum Zürcher Energiegesetz – Braucht es ein Gesetz, damit die CO₂-Emissionen der Heizungen sinken? Alle Kantonalparteien sagen Ja zum Zürcher Energiegesetz, ausser die SVP. Zwei Befürworterinnen und zwei Gegner erklären ihre Sicht. Anna Bérard

Für ein Ja zum Zürcher Energiegesetz werben Barbara Schaffner, GLP, (von links) und Barbara Franzen, FDP. Für ein Nein Hans Egloff und Christian Lucek (beide SVP). Ganz rechts Moderator und «Tages-Anzeiger»-Redaktor Marius Huber. Foto: Leo Wyden

Es ist fünf vor zwölf: Um den Klimawandel aufzuhalten, sind rasche Massnahmen zur CO₂-Reduktion dringend. Auch auf kantonaler Ebene. Da sind sich die vier Politiker und Politikerinnen einig, die am Montag am Podium in Buchs übers Zürcher Energiegesetz diskutiert haben. «Wir Zürcher müssen einen steileren Absenkpfad beim CO₂ erreichen», sagte FDP-Kantonsrätin Barbara Franzen aus Niederwenigen. Sie spricht damit den hohen CO₂-Ausstoss der Gebäude im Kanton an, wo die Öl- und Gasheizungen 40 Prozent der klimabelastenden CO₂-Emissionen verursachen.