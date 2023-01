Pro und Kontra Windenergie – Braucht es Windräder im Kanton Zürich? Am Podium der SVP Dänikon-Hüttikon diskutierten zwei Kantonsräte, ein Regierungsratskandidat und ein Kantonsratskandidat über Windkraftanlagen im Kanton. Anna Bérard

Sie diskutierten über Sinn und Unsinn von Windkraftanlagen im Kanton: Kantonsratskandidat Fabian Schenkel (SVP), Kantonsrätin Beatrix Stüssi (SP), Moderator und Unterland-Zeitung-Redaktor Roger Strässle, Regierungsratskandidat Benno Scherrer (GLP) und Kantonsrat Christian Lucek (SVP). Foto: Urs Weisskopf

Braucht es Windkraftanlagen im Kanton, um die Energiewende zu schaffen? Schliesslich hat sich Zürich zum Ziel gesetzt – möglichst bis 2040, spätestens aber bis 2050 – klimaneutral zu werden. Der Kanton sieht Windenergie als ideale Ergänzung der Solarenergie und Wasserkraft, denn zwei Drittel davon fallen im Winterhalbjahr an. Ein potenzieller Standort für eine Windkraftanlage ist der Hüttikerberg, die Verlängerung des Altbergs also. In der Nachbargemeinde Dänikon hat die örtliche SVP darum Gegner und Befürworter zu einem Podium eingeladen.