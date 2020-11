Analyse zu den Abstimmungen – Breite Ablehnung der nationalen Vorlagen in den Bezirken Bülach und Dielsdorf Nein, Nein, Nein – die Konzernverantwortungs- und die Kriegsgeschäfte-Initiative fielen im Zürcher Unterland total durch. Nur aus Regensberg gab es ein dünnes Ja zur KVI. Sonst wurde alles abgelehnt. Martin Liebrich

Zweimal Nein in allen Gemeinden mit einer Ausnahme. Das Verdikt bei der Abstimmung vom Sonntag ist im Zürcher Unterland klar. Foto: Keystone

Die Konzernverantwortungsinitiative ist ein bunter Vogel. Zumindest muss zu diesem Schluss kommen, wer auf die farblich untermalten Karten mit den Resultaten schaut. Da zeigt sich eine Art Röstigraben Plus: In den Kantonen Bern und Zürich sowie in Basel-Stadt resultierte ein Ja. Und eben: auch in den Westschweizer Kantonen – wenn man das Wallis nicht dazuzählen will – und im Tessin gab es ein Ja. Ansonsten: viel Rot.

Interessant ist aber auch der etwas genauere Blick auf den Kanton Zürich: In sämtlichen Bezirken resultierte ein Nein, doch weil in den Städten Winterthur und Zürich der Ja-Anteil hoch war, gab es unter dem Strich doch ein Ja. Und wer die Bezirke Dielsdorf und Bülach unter die Lupe nimmt, sieht auf den ersten Blick auch eine Überraschung. Die Konzernverantwortungsinitiative wurde fast überall abgelehnt, total 21’587 zu 17’123 Stimmen (Bülach) sowie 12’960 zu 9090 Stimmen (Diesldorf). Der einzig grüne Fleck, welcher Zustimmung markiert, ist Regensberg. Dort gab es 105 Ja- und lediglich 100 Nein-Stimmen.

Deutlich verworfen wurde die KVI im Zürcher Unterland in Winkel mit einem Ja-Stimmen-Anteil von lediglich 31,9 Prozent. Sogar nur 31,4 Prozent Ja-Anteil gab es in Neerach. Über den ganzen Kanton gesehen erfuhr die Initiative lediglich in Humlikon (30,3 Prozent) eine noch tiefere Zustimmung. In Uitikon gab es mit 31,7 Prozent den dritttiefsten Ja-Stimmen-Anteil im ganzen Kanton. Am höchsten war die Zustimmung derweil in den Stadtzürcher Wahlkreisen 4 und 5 mit 77 Prozent.

Der Blick auf die Stimmbeteiligung zeigt in etwa das gewohnte Bild. Und dieses ist kein Ruhmesblatt für die Bezirke Bülach und Dielsdorf. Sie führen die Rangliste nämlich von hinten an. In Zahlen: In keinem anderen Bezirk war die Stimmbeteiligung tiefer als in Dielsdorf mit 41,7 Prozent (KVI) respektive 41,5 Prozent (Kriegsgeschäfte-Initiative). Im Bezirk Bülach lagen die entsprechenden Zahlen bei 43,4 respektive 43,3 Prozent. Zum Vergleich: Am fleissigsten gingen die Stimmberechtigten diesmal im Bezirk Meilen zur Urne. Die Beteiligung lag dort bei beiden Vorlagen über 59 Prozent. Am wenigsten Gebrauch gemacht vom Stimmrecht wurde diesmal in Weiach. Nur gerade 31 Prozent füllten dort die Abstimmungsunterlagen aus. In Opfikon waren es etwas mehr als 34 Prozent, in Kloten ebenfalls weniger als 35 Prozent. Obwohl in der Flughafenstadt noch über die Einzelinitiative zur Nachhaltigkeit abgestimmt wurde. Ein schwacher Trost ist da der Blick auf die Beteiligung bei den Auslandschweizern: Sie erreichte 23,1 Prozent.

Am anderen Ende der Skala stehen im Unterland Regensberg mit rund 63 Prozent Stimmbeteiligung und Oberembrach mit 60,5 Prozent. In Oberembrach stand auch noch eine Gemeinderatswahl an, wobei niemand das absolute Mehr erreichte.

Gänzlich Rot sieht, wer auf die Karte der Kriegsgeschäfte-Initiative schaut. Einzig in der Stadt Zürich resultierte ausnahmslos Zustimmung. In Winterthur waren auch einige Wahlkreise grün. In den Bezirken Bülach und Dielsdorf dagegen ist alles rot. Ebenso in allen anderen Zürcher Landgemeinden, mit Ausnahme von Rifferswil im Bezirk Affoltern. Die kantonsweit deutlichste Abfuhr gab es in Humlikon (Bezirk Andelfingen, Ja-Stimmen-Anteil 25,1 Prozent), gefolgt von Winkel (25,4 Prozent) und Neerach (25,5 Prozent). Im Bezirk Dielsdorf lag die Zustimmung mit 33,5 Prozent von allen Bezirken am tiefsten. Im Bezirk Andelfingen sagten 35,3 Prozent Ja, im Bezirk Bülach 36,2 Prozent. Zustimmung gab es bei den Bezirken einzig in der Stadt Zürich.

Sofern man bei diesen deutlichen Zahlen von «knapp» sprechen kann: Am knappsten fiel das Resultat in der Kriegsgeschäfte-Initiative noch in Rorbas aus. Dort sagten aber auch nur 42,1 Prozent Ja. In Eglisau waren es 41,6 Prozent.

Im Bezirk Dielsdorf lag die Zustimmungsrate nur gerade in Regensdorf bei mehr als 40 Prozent. Genau 40,5 Prozent betrug sie dort. In allen anderen Gemeinden im Bezirk Dielsdorf sagten weniger als 40 Prozent der Stimmberechtigten Ja zur Vorlage. (ml)