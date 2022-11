Weil Überhaft droht – Brian kommt frei Der berühmteste Häftling der Schweiz wird in den nächsten Tagen freigelassen. Der 27-Jährige sitzt seit mehr als sechs Jahren ununterbrochen hinter Gittern. Lisa Aeschlimann UPDATE FOLGT

Brian bei einem Gerichtstermin im Oktober 2021. Gerichtszeichnung: Robert Honegger

Der 27-jährige Brian kommt frei. Das hat das Zürcher Obergericht am 31. Oktober verfügt und heute mitgeteilt. Bereits in den nächsten Tag wird Brian aus dem Gefängnis Zürich entlassen. Ohne Ersatzmassnahmen – also ohne Meldepflicht oder Rayonverbot.