Aus dem Bundesgericht – Brian wurde zu Recht wieder in U-Haft genommen Bei einer Haftentlassung bestehe ein «erhebliches Risiko» für Gewaltdelikte, meint das Bundesgericht. Das Gefährlichkeitsgutachten ist aber vier Jahre alt. Thomas Hasler

Brian an einer Verhandlung vor dem Zürcher Obergericht. Gerichtszeichnung: Robert Honegger

Die Ereignisse überstürzten sich. Am 31. Oktober letzten Jahres hatte das Obergericht angeordnet, Brian sei am 7. November aus der Sicherheitshaft zu entlassen. Grund: Seine Haft nähere sich der Strafe, die der einst als «Carlos» bekannt gewordene Mann wegen versuchter schwerer Körperverletzung und weiterer Delikte zu erwarten habe. Damit sei die Sicherheitshaft nicht mehr verhältnismässig. So weit kam es aber nicht.