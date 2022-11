Der Fall Brian – Brians Anwälte: Staats­anwalt­schaft will Entlassung verhindern Die Zürcher Staatsanwaltschaft will die Entlassung des bekanntesten Häftlings der Schweiz nicht akzeptieren. Gemäss den Anwälten von Brian soll er wegen eines laufenden Verfahrens wieder in Untersuchungshaft. Lisa Aeschlimann UPDATE FOLGT

Der Rechtsanwalt Bernhard Rambert (Mitte), spricht neben Thomas Häusermann (links) und Philip Stolkin (rechts) über die neusten Geschehnisse im Fall Brian. (3. November 2022) Foto: Ennio Leanza (Keystone)

In einer angekündigten Pressekonferenz orientieren die Anwälte Bernard Rambert, Philip Stolkin und Thomas Häusermann am Donnerstag zum Fall Brian. «Heute wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Brian in Untersuchungshaft nehmen will. Es wird einen Haftantrag beim Zwangsmassnahmengericht gestellt», sagt Rambert. «Brian soll also da bleiben, wo er ist», erläutert Rambert weiter. «Du wirst entlassen, aber du bleibst im Gefängnis. Das müssen wir ihm jetzt sagen.»

Laut Rambert argumentiert die Staatsanwaltschaft im Haftantrag mit Wiederholungsgefahr. «Brian sei zu gefährlich, sagt die Staatsanwaltschaft.» Damit werde dem 27-Jährigen jegliche Chance genommen, sich wieder in die Gesellschaft eingliedern zu können, so Rambert. «Wir sind erschüttert, wir sind wirklich erschüttert.»

Die Staatsanwaltschaft führt seit zwei Jahren ein Verfahren gegen Brian wegen diverser Delikte, die sich zwischen November 2018 und Juni 2022 während des Strafvollzugs in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies, ereignet haben sollen. Insgesamt umfassen die erhobenen Vorwürfe 33 Delikte. «Diese Straftaten sollen begangen worden sein, während Brian total isoliert war – eingesperrt in einer Spezialzelle», so Rambert.

«Brian leidet aufgrund der langen Isolationshaft unter schwersten vegetativen Beschwerden und Stimmungsschwankungen. Unser Klient war nah beim Wahnsinn und hat sich dagegen gewehrt. Nun wird deswegen Untersuchungshaft beantragt», ergänzt Anwalt Philip Stolkin.

Das Anwaltsteam rund um Brian sei davon überzeugt, dass sich Brian bei den angeblichen Vorfällen in einer Notsituation befunden habe. «Daher müssen Freisprüche erflogen», sagt Thomas Häusermann. «Brian hat nicht agiert sondern reagiert. Er hat sich gegen die menschenrechtswidrigen Haftbedingungen der Isolationshaft gewehrt und soll nun deswegen weggesperrt werden.» Das sei inakzeptabel.

Die Staatsanwaltschaft wird den Haftantrag gemäss Brians Anwälten am kommenden Montag einreichen – am Tag seiner geplanten Entlassung. Das Zwangsmassnahmengericht muss dann innert 48 Stunden über den Antrag entscheiden. Dieses bewilligt im Kanton Zürich mehr als 90 Prozent der Anträge der Staatsanwaltschaften.

Strafverfahren ist noch hängig

Der zuerst als «Carlos» und später als Brian bekannt gewordene Straftäter sollte voraussichtlich am kommenden Montag, dem 7. November, aus dem Gefängnis entlassen werden. Darüber verfügte das Zürcher Obergericht am 31. Oktober.

Brian befindet sich seit sechs Jahren ununterbrochen in Untersuchungs- oder Sicherheitshaft. Gemäss dem Zürcher Obergericht müsse er aus der Sicherheitshaft entlassen werden, weil diese nicht länger dauern dürfe als eine zu erwartende Freiheitsstrafe. Ansonsten droht die sogenannte Überhaft.

Brian sitzt, weil er im Juni 2017 Aufseher angegriffen haben soll. Das Verfahren deswegen zieht sich seit Jahren hin. Das Bezirksgericht Dielsdorf verurteilte Brian im November 2019 unter anderem wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Drohung zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 9 Monaten. Das Obergericht erhöhte die Strafe auf 6 Jahre und 4 Monate – musste den Fall nun aber nochmals aufrollen. Das wird dauern.

Die damals vom Bezirksgericht Dielsdorf verhängte Strafe hat Brian vor vier Monaten «vollständig erstanden», wie das Obergericht schreibt. Die Fortsetzung der Sicherheitshaft sei nicht mehr verhältnismässig.

Haftbedingungen kritisiert

Die lange Sicherheitshaft und die Haftbedingungen beschäftigten in den vergangenen Jahren nicht nur verschiedene Gerichte, sondern auch die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter sowie den UNO-Sonderberichterstatter für Folter, den Schweizer Juristen Nils Melzer. Beide kritisierten die Bedingungen von Brians Haft und forderten Verbesserungen.

Im Januar dieses Jahres kündigte die zuständige Zürcher Justizdirektion deshalb die Verlegung von Brian in ein normales Untersuchungsgefängnis an. Zuvor sass er längere Zeit in einer Einzelzelle der Justizvollzugsanstalt Pöschwies.

