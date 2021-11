Neue Einreisebeschränkungen - Bricht der Ski-Weltcup bald zusammen?

Omikron im Ski-Zirkus – Bricht der Ski-Weltcup bald zusammen? Bei den Alpinen herrscht Alarmstufe Rot: Den Frauenrennen von nächster Woche in St. Moritz droht die Absage. Weitere Veranstalter sind besorgt. Philipp Rindlisbacher

Wie weiter? Dem Ski-Weltcup stehen ungemütliche Zeiten bevor. Foto: Gabriele Facciotti (AP/Keystone)

Portugal, Nigeria, Japan und Kanada. Am Montag setzte das BAG wegen der neuen Virusvariante Omikron vier weitere Länder auf die Quarantäneliste. Wegen Kanada läuten im Skizirkus die Alarmglocken: Die Frauen weilen derzeit in Lake Louise zum Speedauftakt, von Freitag bis Sonntag stehen zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm. So weit, so unproblematisch.

Nur: Danach soll der Tross in St. Moritz Halt machen, am Wochenende des 11. und 12. Dezember finden im Engadin zwei Super-Gs statt. Doch wie soll das gehen? Wer könnte überhaupt noch starten? Nur ein paar wenige Fahrerinnen, die für eine Teilnahme infrage kommen, weilen derzeit nicht in Kanada, Michelle Gisin und Wendy Holdener etwa, Marta Bassino und Tessa Worley ebenfalls.