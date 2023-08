Hi Mama, weisst du noch, wie du mir zum ersten Mal gesagt hast, ich solle mir die Beine rasieren? Ich glaube, ich war dreizehn Jahre alt. Wir standen in der Küche, und du hast mir erklärt, dass ich jetzt langsam erwachsen, langsam eine Frau werden würde, dass es Zeit wäre, mich um meinen Körper zu kümmern. Feierlich hast du mir eine Grosspackung Einwegrasierer aus türkisem Plastik überreicht und mich meinem Schicksal überlassen. Du wolltest mir helfen, du wolltest mich vor den Blicken meiner Freundinnen in der Schule schützen.