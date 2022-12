Unterschriftenaktion in Stadel – Brief der Bundesrätin lässt Fragen zum Tiefenlager offen Anwohnende aus Windlach haben einen Brief an Simonetta Sommaruga geschrieben. Die Bundesrätin hat nun geantwortet. Astrit Abazi

Ende Oktober hatte die Initiantin Yvonne Müller über 300 Unterschriften Bundesrätin Simonetta Sommaruga überreicht. Foto: Leo Wyden

Beim Endlager muss sich die hiesige Bevölkerung weiterhin in Geduld üben. Seit feststeht, dass das Lager voraussichtlich dereinst in Stadel gebaut wird, werden in der Region kritische Stimmen laut und verlangen von Bund und Nagra klare Antworten zu Entschädigungen und der wissenschaftlichen Begleitung. Vor knapp zwei Monaten hatten Anwohnende aus dem Stadler Ortsteil Windlach Unterschriften gesammelt, um diese zusammen mit einem Brief an Bundesrätin Simonetta Sommaruga zu überreichen. Sommaruga hatte damals in Glattfelden zum ersten Mal persönlich die Bevölkerung zum Standortentscheid für das Tiefenlager informiert. Die Antwort der Bundesrätin liegt nun vor.